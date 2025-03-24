Москва, 25 марта, 2025, 00:37 — ИА Регнум. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров раскроет некоторые аспекты российско-американских переговоров в Эр-Рияде. Об этом 24 марта сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

«О некоторых аспектах этих контактов расскажет завтра Сергей Лавров в интервью Первому каналу», — уточнила дипломат в Telegram-канале.

Таким образом Захарова прокомментировала окончание консультаций России и США.

Как сообщало ИА Регнум, 24 марта около 10:00 мск началась встреча делегаций РФ и США в гостинице The Ritz-Carlton. Обсуждения велись более 12 часов в закрытом формате. Стороны трижды уходили на перерыв.

Россию представляли глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и председатель комитета Совета Федерации по международным делам и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

Перед встречей помощник американского президента по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что Россия и США обсудят прекращение боевых действий в акватории Чёрного моря и возобновление торговых перевозок по нему, а также верификацию прекращения огня. Кроме того, стороны затронут темы миротворцев и принадлежности территорий.