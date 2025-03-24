Эр-Рияд, 25 марта, 2025, 00:20 — ИА Регнум. Настрой у российской делегации после переговоров 24 марта с американцами в Эр-Рияде в Саудовской Аравии был хороший. Об этом сообщает «РИА Новости».

Иван Шилов ИА REGNUM Эр-Рияд

Комментируя настроение делегации из России после переговоров, источник назвал его «хорошим».

«Хорошее», — цитирует издание.

Переговоры сторон длились более 12 часов.

Как сообщало ИА Регнум, Россию представляли глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и председатель комитета Совета Федерации по международным делам и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

Переговорщики три раза уходили на перерыв. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что в рамках переговоров США и РФ обсуждают вопрос черноморской инициативы и связанных с ней аспектов, но не затрагивают территориальные вопросы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова при этом призвала не ждать прорывов от российско-американских переговоров. По её словам, работа ведётся сразу по нескольким направлениям.