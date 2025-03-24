Москва, 25 марта, 2025, 00:14 — ИА Регнум. Актёров Евгению Добровольскую и Романа Мадянова посмертно удостоили премии «Ника» за роли второго плана. Торжественная церемония вручения состоялась 24 марта в московском театре «Маска».

Пресс-служба кинофестиваля «В кругу семьи» Роман Мадянов

Добровольскую наградили в категории «Лучшая женская роль второго плана» за дебютный фильм Александры Кармаевой «Хуже всех».

«Я тронут этой наградой именно потому, что её получила Евгения. Нет слов, чтобы выразить все свои чувства к ней. Она действительно великая актриса», — прокомментировал продюсер картины Фёдор Попов.

Награду Мадянова получал его сын Роман. Он напомнил, что 25 марта будет полгода, как не стало его отца. Заслуженного артиста РФ отметили в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» за фильм «Любовь советского союза».

Как сообщало ИА Регнум, Евгения Добровольская умерла 10 января в возрасте 60 лет, последний год она боролась с тяжёлой болезнью. Церемония прощания прошла 14 января на главной сцене МХТ им. Чехова. Затем провели отпевание в храме святителя Николая на Трёх Горах, после чего артистку похоронили на Троекуровском кладбище. Добровольская окончила ГИТИС в 1987 году. Актриса служила в МХТ им. Чехова с 1991 года. Снималась в сериалах «Королева Марго», «Д. Д. Д. Досье детектива Дубровского», «Участок», «Заколдованный участок», «Охота на изюбря», «Белая гвардия», «Монастырь», «Актрисы» и других.

Роман Мадянов умер 25 сентября 2024 года в возрасте 62 лет. У артиста был рак лёгких. Актёра похоронили 27 сентября в подмосковном селе Малахово. Он снимался в фильмах и сериалах «Участок», «Домашний арест», «Бедная Настя», «Левиафан», «Легенда №17» и других, а также был занят в спектаклях Театра имени Владимира Маяковского. Артист был четырёхкратным лауреатом премии «Ника» за лучшую мужскую роль второго плана и двукратным лауреатом премии «Золотой орёл»: за лучшую мужскую роль (фильм «12») и за лучшую мужскую роль второго плана (фильм «Левиафан»).