Нью-Йорк, США, 25 марта, 2025, 00:01 — ИА Регнум. ООН выступает против убийств и ранений корреспондентов и надеется, что все случаи будут тщательно расследованы. Об этом заявил заместитель официального представителя главы организации Фархан Хак.

Иван Шилов ИА Регнум ООН

«Мы выступаем против убийств и ранений журналистов и хотим тщательного расследования», — цитирует Хака ТАСС.

Российские дипломаты на ближайшем заседании по Украине в Совбезе ООН поднимут вопрос о гибели журналиста «Известий», оператора и водителя телеканала «Звезда», а также о ранении корреспондента ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, 24 марта в результате ракетных ударов погибли журналист «Известий» Александр Федорчак, оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съёмочной группы Александр Сиркели, ранения получил корреспондент ТАСС Михаил Скуратов.

По факту гибели журналистов и мирных жителей в результате обстрела украинскими формированиями поселка Михайловка в Луганской Народной Республике возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Шесть человек погибли в результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ в ЛНР. Об этом 24 марта сообщил глава республики Леонид Пасечник.