Суджанский район, Курская область, 24 марта, 2025, 23:49 — ИА Регнум. Работавший в Суджанском районе Курской области корреспондент информационного агентства ТАСС Михаил Скуратов пострадал в результате атаки ВСУ. Угрозы его жизни нет.

Иван Шилов ИА Регнум Обстрел ВСУ

«У меня всё хорошо, лёгкие осколочные ранения. В шоке от гибели коллеги из «Известий» Саши Федорчака, приношу свои соболезнования», — прокомментировал он.

В агентстве уточнили, что журналист неоднократно работал в зоне проведения специальной военной операции.

Глава Курской области Александр Хинштейн добавил, что в результате атаки ВСУ по одному из сёл приграничья корреспондент ТАСС получил минно-взрывную травму и осколочное ранение левой голени.

«Уверен, что на эту атаку должна последовать соответствующая реакция всего мирового сообщества — это прямое очередное нарушение международного гуманитарного права!» — отметил он в Telegram-канале.

Хинштейн призвал журналистов соблюдать меры безопасности и не подвергать свою жизнь опасности при работе в зоне боевых действий, поскольку противник продолжает наносить варварские удары по мирным и освобождённым территориям.

Как сообщало ИА Регнум, 24 марта глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что шесть человек, в том числе журналист «Известий» Александр Федорчак, погибли в результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ. Также жертвами атаки украинских боевиков стали оператор и водитель телеканала «Звезда» Андрей Панов и Александр Сиркели. Кроме того, ранение получил 14-летний подросток. Его оперативно доставили в медучреждение.

По факту гибели журналистов и мирных жителей в результате обстрела украинскими формированиями посёлка Михайловка в ЛНР СКР возбудил уголовное дело по признакам преступлений: убийство, воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов и умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества.

Пресс-служба Следственного комитета ранее 24 марта проинформировала, что СК зафиксировал доказательства прицельной атаки Вооружённых формирований Украины на жилые дома Беловского и Конышевского районов Курской области. В результате ударов пострадали два мирных жителя.