Эр-Рияд, 24 марта, 2025, 23:38 — ИА Регнум. Совместное заявление России и США по итогам переговоров в саудовском Эр-Рияде будет опубликовано во вторник, 25 марта. Об этом сообщил «РИА Новости» источник.

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

«Совместное заявление будет опубликовано завтра», — сказал информатор.

Переговоры завершились после более 12 часов консультаций. Встреча прошла в закрытом формате в гостинице The Ritz-Carlton. Кортеж делегации РФ покинул территорию одного из отелей в Эр-Рияде.

Как сообщало ИА Регнум, Россию представляли глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и председатель комитета Совета Федерации по международным делам и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

Встреча началась в 10:00 мск. Стороны три раза уходили на перерыв. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что в рамках переговоров в Саудовской Аравии представители стран обсуждают вопрос черноморской инициативы и связанных с ней аспектов, но не затрагивают территориальные вопросы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова при этом призвала не ждать прорывов от российско-американских переговоров. По её словам, работа ведётся сразу по нескольким направлениям.

Помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц уточнял, что Москва и Вашингтон, помимо этого, обсудят верификацию прекращения огня, а также темы миротворцев и принадлежности территорий.