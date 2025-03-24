Москва, 24 марта, 2025, 23:21 — ИА Регнум. Российские дипломаты на ближайшем заседании по Украине в Совбезе ООН поднимут вопрос о гибели журналиста «Известий», оператора и водителя телеканала «Звезда», а также о ранении корреспондента ТАСС. Об этом заявили в постпредстве РФ при ООН.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Обязательно поднимем этот вопрос на ближайшем заседании по Украине», — заверили журналистов.

24 марта в результате ракетных ударов погибли журналист «Известий» Александр Федорчак, оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съёмочной группы Александр Сиркели, а также ранения получил корреспондент ТАСС Михаил Скуратов.

Как передавало ИА Регнум, возбуждено уголовное дело по факту гибели журналистов и мирных жителей в результате обстрела украинскими формированиями поселка Михайловка в Луганской Народной Республике. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Незамедлительно было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений: убийство, воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов и умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества.