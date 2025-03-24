Луганск, 24 марта, 2025, 23:06 — ИА Регнум. Шесть человек, в том числе журналист «Известий» Александр Федорчак, погибли в результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ. Об этом 24 марта сообщил глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

Vk.com/Александр Федорчак

«Сегодня произошло очередное преступление украинских нацистов. Шесть человек погибли в результате артиллерийского обстрела Кременского муниципального округа со стороны ВСУ. В их числе три сотрудника федеральных СМИ, работавших на территории Луганской Народной Республики: корреспондент «Известий» Александр Федорчак, оператор и водитель телеканала «Звезда» Андрей Панов и Александр Сиркели», — написал Пасечник в Telegram-канале.

Он добавил, что погибшие стремились донести миру правду о происходящем. Пасечник выразил соболезнование родным и близким погибших при обстреле.

По словам главы ЛНР, также в результате атаки ВСУ пострадал 14-летний подросток. Он получил осколочные ранения. Его оперативно доставили в медучреждение.

Как сообщало ИА Регнум, по факту гибели журналистов и мирных жителей в результате обстрела украинскими формированиями посёлка Михайловка в ЛНР Следственный комитет России возбудил уголовное дело по признакам преступлений: убийство; воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов; умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества. В СКР заверили, что будут приняты все меры к установлению и привлечению к уголовной ответственности лиц, причастных к данным преступлениям.

Оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съёмочной группы Александр Сиркели 24 марта погибли в зоне спецоперации на территории ЛНР. Смерть наступила в результате удара по гражданской машине двумя ракетами HIMARS. С ними также был военный корреспондент «Известий» Александр Федорчак.

Гибель журналиста Федорчака в зоне проведения спецоперации является очередным преступлением киевского режима против свободы слова. Россия будет добиваться международной реакции на произошедшее, заявила 24 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.