Москва, 24 марта, 2025, 22:52 — ИА Регнум. Возбуждено уголовное дело по факту гибели журналистов и мирных жителей в результате обстрела украинскими формированиями поселка Михайловка в Луганской Народной Республике. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В результате обстрела со стороны ВСУ погиб журналист «Известий», сотрудники съемочной группы телеканала «Звезда», а также мирные жители. В числе пострадавших есть несовершеннолетний.

Незамедлительно было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений: убийство; воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов; умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества.

Следком примет все меры к установлению и привлечению к уголовной ответственности лиц, причастных к этим преступлениям, заверила Петренко.

Как сообщало ИА Регнум, оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съёмочной группы Александр Сиркели 224 марта погибли в зоне спецоперации на территории Луганской Народной Республике. Смерть наступила в результате удара по гражданской машине двумя ракетами HIMARS.

Вместе с ними был и военный корреспондент «Известий» Александр Федорчак, который также погиб.

4 февраля в селе Черкасская Конопелька Курской области бойцы ВСУ сбросили с беспилотника взрывное устройство на группу журналистов Первого канала, готовивших телерепортаж. В результате атаки был ранен оператор Юрий Шолмов, которого направили на лечение в Москву. Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала мировое сообщество осудить атаку ВСУ на съёмочную группу и отметила, что все виновные будут установлены и понесут заслуженное наказание.

Также в феврале президент Владимир Путин в беседе с журналистами отметил, что российские военные корреспонденты героически выполняют свою миссию, исполняя свой гражданский и профессиональный долг.