Москва, 24 марта, 2025, 22:44 — ИА Регнум. Гибель корреспондента «Известий» Александра Федорчака в зоне проведения спецоперации является очередным преступлением киевского режима против свободы слова. Россия будет добиваться международной реакции на произошедшее, прокомментировала 24 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Соцсети Александр Федорчак

«Могу заверить, что очередное преступление киевского режима против свободы слова и журналистики не будет предано забвению «стратегическим молчанием», проплаченным западными кураторами. Мы не просто доведём до сведения профильных международных организаций информацию, но будем добиваться их реакции. ОБСЕ и ЮНЕСКО, а также другие специализированные международные институты обязаны отреагировать», — заявила «Известиям» дипломат.

Захарова выразила соболезнования родным и близким погибшего журналиста.

Как сообщало ИА Регнум, Александр Федорчак погиб в результате артудара со стороны ВСУ на территории ЛНР 24 марта. Ранее он работал на купянском направлении. Его последний репортаж из Харьковской области был опубликован 23 марта.

Глава Крыма Сергей Аксёнов выразил соболезнования в связи с гибелью земляка Александра Федорчака, назвав его талантливым журналистом и мужественным человеком. Также со словами соболезнования обратился председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв. Корреспондент «России-24» Евгений Нипот добавил, что погибшего коллегу запомнит как настоящего смелого патриота, профессионала.

ООН выступает против убийств журналистов и требует тщательного их расследования, прокомментировал 24 марта заместитель официального представителя главы всемирной организации Фархан Хак гибель Александра Федорчака.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций окажет поддержку родным и близким погибшего в зоне спецоперации корреспондента «Известий» Александра Федорчака, заявил глава ведомства Максут Шадаев.