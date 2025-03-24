Москва, 24 марта, 2025, 22:37 — ИА Регнум. Оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съёмочной группы Александр Сиркели погибли в зоне спецоперации на территории Луганской Народной Республики. Об этом сообщил телеканал.

ТРК «Звезда»

Смерть оператора и водителя наступила в результате удара по гражданской машине двумя ракетами HIMARS.

Выяснилось, что вместе с ними был и военный корреспондент «Известий» Александр Федорчак.

Как сообщало ИА Регнум, Александр Федорчак погиб в зоне проведения специальной военной операции 24 марта.

Ранее он работал на купянском направлении. Его последний репортаж из Харьковской области был опубликован 23 марта.

Федорчак был родом из Крыма. Несколько лет назад он начал работать корреспондентом газеты «Известия», а позднее перешёл на телеканал издания.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций окажет поддержку родным и близким Александра Федорчака. Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев.

Глава Крыма Сергей Аксёнов выразил соболезнования в связи с гибелью земляка Александра Федорчака, назвав его талантливым журналистом и мужественным человеком. Также со словами соболезнования обратился председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв.