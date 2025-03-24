Вашингтон, 24 марта, 2025, 22:24 — ИА Регнум. Организация Объединённых Наций (ООН) выступает против убийств журналистов и требует их тщательного расследования. Об этом 24 марта заявил заместитель официального представителя главы всемирной организации Фархан Хак.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Мы выступаем против убийств журналистов и хотим, чтобы в их отношении проводились тщательные расследования», — прокомментировал он ТАСС гибель корреспондента «Известий» Александра Федорчака в зоне проведения специальной военной операции.

Смерть Федорчака наступила 24 марта в результате артиллерийского удара со стороны ВСУ на территории ЛНР.

Как сообщало ИА Регнум, Федорчак был родом из Крыма. Несколько лет назад он начал работать корреспондентом газеты «Известия», а позднее перешёл на телеканал издания. По предварительным данным, корреспондент погиб в результате артудара со стороны ВСУ. Федорчак работал на территории ЛНР и Харьковской области. Его последний репортаж был опубликован 23 марта.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций окажет поддержку родным и близким погибшего в зоне спецоперации корреспондента «Известий» Александра Федорчака, заявил глава ведомства Максут Шадаев. По его словам, журналист с 2022 года проводил репортажи с линии фронта, всегда находился на передовой и не боялся идти вперёд.

В феврале президент Владимир Путин в беседе с журналистами отмечал, что российские военные корреспонденты героически выполняют свою миссию, исполняя свой гражданский и профессиональный долг.