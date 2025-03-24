Москва, 24 марта, 2025, 22:27 — ИА Регнум. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций окажет поддержку родным и близким погибшего в зоне спецоперации корреспондента «Известий» Александра Федорчака. Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев.

Из личного архива Александра Александр Федорчак

По словам Шадаева, журналист с 2022 года проводил репортажи с линии фронта, всегда находился на передовой и не боялся идти вперед.

«Искренне соболезную родным и близким Александра. Обещаю, что Минцифры окажет им всю необходимую поддержку», — говорится в обращении министра в Telegram-канале Минцифры.

Глава Крыма Сергей Аксёнов выразил соболезнования в связи с гибелью земляка Александра Федорчака, назвав его талантливым журналистом и мужественным человеком. Также со словами соболезнования обратился председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв.

Корреспондент «России 24» Евгений Нипот написал, что погибшего коллегу он запомнит как настоящего смелого патриота, профессионала.

Как сообщало ИА Регнум, Александр Федорчак погиб в результате артиллерийского удара со стороны ВСУ на территории ЛНР 24 марта. Ранее журналист работал на купянском направлении. Его последний репортаж из Харьковской области был опубликован 23 марта.

Федорчак был родом из Крыма. Несколько лет назад он начал работать корреспондентом газеты «Известия», а позднее перешёл на телеканал издания.

В феврале президент Владимир Путин в беседе с журналистами отметил, что российские военные корреспонденты героически выполняют свою миссию, исполняя свой гражданский и профессиональный долг.