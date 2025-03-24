На переговорах в Эр-Рияде обсуждаются территориальные вопросы, заявил Трамп
Трамп: на переговорах в Эр-Рияде обсуждаются территориальные вопросы
Вашингтон, 24 марта, 2025, 21:33 — ИА Регнум. Российская и американская делегации в ходе переговоров в саудовском Эр-Рияде обсуждают территориальные вопросы и возможные линии разграничения между РФ и Украиной, заявил президент США Дональд Трамп.
При этом официальный спикер Кремля Дмитрий Песков ранее 24 марта заявил, что вопрос территорий не обсуждается на переговорах РФ и США, ключевой темой встречи стал вопрос черноморской инициативы и связанных с ней аспектов.
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