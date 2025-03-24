Эр-Рияд, 24 марта, 2025, 21:38 — ИА Регнум. Представители России и США завершают переговоры в Эр-Рияде, сообщил 24 марта член российской делегации, глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

РИА Новости/Кристина Кормилицына

«Мы завершаем переговоры», — сказал сенатор в беседе с «РИА Новости».

Встреча делегаций РФ и США в закрытом формате началась в 10:00 мск в отеле The Ritz-Carlton в Эр-Рияде. В течение дня стороны сделали три перерыва. Подписание документов по итогам переговоров не планируется.

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее 24 марта сообщил, что в рамках переговоров представители России и США обсуждают тему черноморской инициативы и связанных с ней аспектов, но не затрагивают территориальные вопросы. Он также отметил, что и у Москвы, и у Вашингтона есть желание двигаться по пути мирного урегулирования конфликта на Украине, но для достижения договорённости ещё предстоит урегулировать множество различных аспектов.

Карасин отмечал, что переговоры проходят творчески и что Москве и Вашингтону удаётся понимать точку зрения друг друга.

Вечером 23 марта в Эр-Рияде состоялись переговоры делегаций США и Украины. Участники встречи обсуждали параметры 30-дневного прекращения ударов по энергетическим объектам, а также вопросы безопасности судоходства в Чёрном море. Утром 24 марта представители украинской делегации находились в отеле, где проходит встреча представителей Москвы и Вашингтона. Предполагается, что после завершения этой встречи делегация Киева вновь проведёт переговоры с представителями США.