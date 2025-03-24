Рим, 24 марта, 2025, 21:12 — ИА Регнум. Запад своей непоследовательной политикой испортил отношения с Россией, к Москве нужно было относиться по-другому. Об этом 24 марта заявил замглавы МИД Италии Эдмондо Чириэлли.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Когда (президент США Дональд. — Прим. ред.) Трамп был у власти, войны не было, а когда у власти были (экс-глава США Джо. — Прим. ред.)Байден и демократы, война была», — сказал дипломат в ходе пресс-конференции в Ассоциации иностранной прессы в Риме.

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