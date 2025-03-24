Симферополь, 24 марта, 2025, 21:09 — ИА Регнум. Водитель рейсового автобуса, попавшего в ДТП под Симферополем, заявил, что его ослепило солнце и он не заметил впереди стоящий прицеп с грузовиком. Это следует из видео, опубликованного управлением МВД по Крыму.

кадр из видео

«Меня ослепило солнце, и я не заметил впереди стоящий прицеп. И произошло ДТП», — заявил водитель.

Рейсовый автобус и грузовик столкнулись утром 24 марта на Евпаторийском шоссе, в районе аэропорта Симферополь, близ села Укромного. Водитель автобуса КАВЗ, следовавшего по маршруту из Аркадьевки в Симферополь, врезался в стоящий на обочине грузовик с прицепом.

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В результате аварии шесть человек погибли, ещё 37 пострадали, сообщила пресс-служба минздрава Крыма. Отмечалось, что четыре пациента находятся в тяжёлом состоянии, 18 — в состоянии средней степени тяжести, а 15 пострадавшим с травмами лёгкой степени тяжести была оказана амбулаторная помощь.

Сотрудники Госавтоинспекции освидетельствовали водителя рейсового автобуса на месте происшествия. Установлено, что он был трезв. Пресс-служба Следственного комитета РФ проинформировала, что правоохранители задержали водителя рейсового автобуса.

Кроме того, на предприятии, в чьём ведении находится автобус, была изъята документация по техническому состоянию транспорта. СК возбудил уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшему по неосторожности смерть двух и более лиц.