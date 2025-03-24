Москва, 24 марта, 2025, 20:44 — ИА Регнум. Экспертные группы России и США не планируют подписывать какие-либо документы по итогам переговоров 24 марта в Эр-Рияде, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Нет. Никаких документов не планируется», — приводит слова официального спикера Кремля ТАСС.

Как передавало ИА Регнум, встреча российской и американской делегаций проходит в закрытом режиме в столице Саудовской Арави. Представляющий Москву на переговорах глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин ранее сообщил, что ключевой темой встречи стали актуальные для обеих сторон вопросы.

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