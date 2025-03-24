Вашингтон, 24 марта, 2025, 20:25 — ИА Регнум. США и Украина согласовали соглашение по редкоземельным металлам, вскоре оно будет подписано, заявил 24 марта американский президент Дональд Трамп.

РИА Новости/Светлана Шевченко

«Мы договорились по редкоземельным металлам, вскоре подпишем», — передаёт слова главы Белого дома агентство Reuters.

21 марта американский лидер заявил о скором подписании сделки с Киевом по редкоземельным металлам. При этом какие-либо сроки и детали подписания документа он не привёл.

Как передавало ИА Регнум, 28 февраля в Белом доме прошла встреча Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским, который высказался против остановки боевых действий и потребовал от Вашингтона «гарантий безопасности». Он также попытался возражать Трампу и вице-президенту США Джей Ди Вэнсу. По итогу подписание документа отменили, а Зеленского выставили из Белого дома.

9 марта глава Белого дома заявил, что по-прежнему ждёт подписания сделки по редкоземельным металлам, несмотря на перепалку с Зеленским. Как отметил госсекретарь США Марко Рубио, Вашингтон продолжает работу над соглашением с Украиной по недрам после сорванного подписания в Белом доме.

При этом позже украинские СМИ сообщили, что украинская делегация на встрече в Джидде в Саудовской Аравии 11 марта предлагала американцам заключить сделку о доступе к полезным ископаемым, однако США отказались. 19 марта пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт пояснила, что американская сторона не отказалась от заключения договора с Киевом, однако на данный момент приоритетом для США является урегулирование конфликта.

Заместитель председателя СБ РФ Дмитрий Медведев 5 марта отметил, что, если Зеленский согласится подписать соглашение по редкоземельным металлам, Вашингтон может возобновить военную помощь Киеву. По его словам, приостановив поставки оружия Украине, глава Белого дома усилил давление на киевский режим, назвав это символическим жестом.