Курск, 24 марта, 2025, 20:07 — ИА Регнум. Три человека пострадали при ударах беспилотников ВСУ в приграничных районах Курской области, сообщил 24 марта врио главы региона Александр Хинштейн.

РИА Новости/Сергей Аверин

«В результате атаки украинского дрона по посёлку Коренево Кореневского района ранения получили 63-летняя женщина и 12-летняя девочка, которые в этот момент убирали территорию своего дома. С осколочными ранениями их доставили в Рыльскую ЦРБ (центральную районную больницу. — Прим. ред.), в ближайшее время они будут направлены в Курскую областную больницу», — написал Хинштейн в своём Telegram-канале.

Кроме того, в Хомутовском районе 70-летний мужчина получил минно-взрывную травму и контузию. Дрон ВСУ атаковал территорию магазина, рядом с которым находился мужчина.

Хинштейн напомнил, что въезд в ряд населённых пунктов региона ограничен, и призвал жителей не подвергать опасности себя и своих близких.

Как передавало ИА Регнум, ранее 24 марта пресс-служба Следственного комитета сообщила, что СК зафиксировал доказательства прицельной атаки вооружённых формирований Украины на жилые дома Беловского и Конышевского районов Курской области. В результате атак пострадали два мирных жителя.

23 марта ВСУ атаковали автомобиль главы Беловского района Курской области Николая Волобуева, который развозил хлеб местным жителям. Машина получила значительные повреждения. Глава района от госпитализации отказался. Следственный комитет по факту атаки возбудил уголовное дело по статье о теракте.