Москва, 25 марта, 2025, 00:13 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп стремится наказать Китай и другие страны, используя новые санкции в отношении покупателей сырьевых ресурсов у Венесуэлы. Об этом в понедельник, 24 марта, заявил политолог, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ Владимир Шаповалов в разговоре с ИА Регнум.

Трамп в понедельник, 24 марта, заявил, что со 2 апреля вводит пошлины в размере 25% в отношении тех стран, которые закупают нефть и газ у Венесуэлы. Причиной принятия такого решения американский лидер назвал якобы скрытую отправку преступников из этой страны в США.

«Трамп в достаточной степени последователен в своих действиях. Он борется против всех, усиливая позиции Америки как считает возможным. Причем основным элементом этой борьбы является в том числе повышение таможенных пошлин», — подчеркнул политолог.

Как пояснил собеседник агентства, Трамп исходит из того, что все остальные страны наживаются на Америке, а пошлины восстановят баланс, и Америка возьмёт то, что считает своим или хочет получить.

«Что касается ситуации с Венесуэлой, то это всего лишь один небольшой элемент данной кампании. Но нужно иметь в виду, что Венесуэла — это одна из крупнейших стран-производителей нефти. У Венесуэлы есть свои рынки сбыта нефти, и это, прежде всего, Китай. Трамп стремится наказать, как он считает, несколько стран — и Китай, и Венесуэлу. И подать мощный сигнал другим государствам»,— полагает Шаповалов.

Эксперт указал на то, что действия против Венесуэлы были характерны еще в первый президентский срок Трампа. Именно тогда была проведена активная попытка государственного переворота. А что касается торговой войны против Китая, она тоже является чертой политики американского лидера, сказал собеседник.

«Мы сейчас не можем сказать, насколько долгосрочными окажутся пошлины Трампа. Потому что мы видим, что он достаточно хаотично действует. Последовательно, но хаотично. Он вводит, потом отменяет, потом принимает еще какие-то решения. Так, например, он отказался от поставок, перекрыл фактически кислород киевскому режиму, а потом все вернул назад. То же самое было с рядом других решений Трампа. В данном случае он использует в качестве дубинки», — рассказал политолог.

Шаповалов считает, что Трамп видит в таких пошлинах некий способ заставить некоторые страны принимать навязываемые Америкой ультиматумы, которые остаются вне информационного поля. Расчёт американского лидера в данном случае опирается на предположение, что такие страны как Китай примут определённые условия и капитулируют, пояснил эксперт.

«Что касается венесуэльской нефти, то рынок ресурса достаточно ограничен, ограничено количество продавцов. И представить ситуацию, при которой венесуэльская нефть не будет продаваться, достаточно сложно. Очевидно, что в таком случае просто произойдет повышение цены на нефть в мировом контексте»,— сообщил политолог.

Эксперт отметил, что ситуация с введением многочисленных санкций США в отношении России показала, как можно их обходить. Он поинтересовался, что помешает Пекину и Каракасу миновать подобные ограничения, поскольку Москва уже продемонстрировала слабую эффективность запретительных действий со стороны Вашингтона.

Как передавало ИА Регнум, 18 февраля Трамп назвал Венесуэлу врагом США и заявил, что не хочет, чтобы американские компании закупали там нефть. Трамп отмечал, что в свой первый президентский срок ему удалось поставить Венесуэлу в затруднительное положение, однако пришедший на его место Джо Байден «всё испортил», и американские компании начали закупать венесуэльскую нефть на миллиарды долларов. По словам американского лидера, необходимости в закупках США нефти у Венесуэлы не было, так как у страны достаточные нефтяные запасы.

Американский портал Axios написал, что новая администрация США хочет добиться смены власти в Венесуэле. Отмечалось, что такая возможность необязательно означает военные действия.

Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро 10 января в третий раз вступил в должность главы государства. Президент России Владимир Путин направил своему коллеге из Венесуэлы поздравление.