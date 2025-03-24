Париж, 24 марта, 2025, 19:45 — ИА Регнум. Французскому актёру Жерару Депардье грозит до пяти лет тюрьмы и штраф до 75 тыс. евро по делу о домогательствах на съёмках фильма «Зелёные ставни». Об этом сообщил телеканал BFMTV.

РИА Новости/Рамиль Ситдиков

«Актёр предстал перед судом Парижа за «сексуальное насилие» на съёмках фильма «Зелёные ставни» (Les Volets vertes). Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет и штраф в размере 75 тыс. евро», — указано в публикации.

Обвинения в адрес актера выдвинули две женщины — 53-летняя Амели, работавшая на съёмках декоратором, и 33-летняя помощница директора, её имя не разглашается. Они направили жалобу в прокуратуру. Личность заявительницы не раскрыли. Судебное заседание изначально назначили на октябрь 2024 года, но перенесли из-за состояния здоровья Депардье по просьбе его адвоката. Их жалобы будут рассмотрены в ходе двух заседаний, первое из которых состоялось 24 марта, а второе запланировано на 25 марта.

Уточняется, что 76-летний актёр явился в суд лично в сопровождении адвоката Жереми Ассуса. На заседание пришла также другая актриса фильма Фанни Ардан, которая публично поддержала его. Сам Депардье отрицает любые обвинения в свой адрес.

По данным телеканала, суд признал состояние здоровья Депардье пригодным для его участия в слушании, однако ввёл определённые ограничения. В связи с сердечным заболеванием и сахарным диабетом у актёра заседание не может длиться более шести часов, каждые три часа должны проводиться перерывы, а также у обвиняемого должна быть возможность при необходимости есть сладкие батончики.

Также отмечается, что в суде были усилены меры безопасности — около зала заседания дежурил десяток полицейских, а снаружи — 12 машин спецнаряда полиции по подавлению протестов CRS, в общей сложности около 80 правоохранителей.

Как передавало ИА Регнум, обвинения Депардье в домогательствах возобновились с выходом интервью пожаловавшейся на него актрисы Элен Даррас. Депардье припомнили иск другой актрисы, Шарлот Арну, 2018 года, обвинившей его в сексуальном насилии, разбирательство по которому длится пять лет, и смерть актрисы Эмманюэль Дебевер, в 2019 году обвинившей актёра в приставаниях на съёмках в 1982 году.

Депардье 14 декабря лишили ордена Квебека, являющегося высшей наградой франкоязычной канадской провинции Квебек, за «скандальные сексистские высказывания». Это стало первым в истории подобным случаем.

В конце декабря более 600 деятелей культуры во Франции выступили с осуждением актёра. Они подчеркнули, что те, кто защищает Депардье, включая президента Франции Эммануэля Макрона, будто «плюют в лицо» всем жертвам сексистского и сексуального насилия.