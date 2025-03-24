Вашингтон, 24 марта, 2025, 19:37 — ИА Регнум. Администрация президента США Дональда Трампа намерена 2 апреля ввести зеркальные пошлины на иностранный импорт, ограничительные меры могут коснуться в том числе России, сообщила 24 марта газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на осведомлённые источники в Белом доме.

ИЗВЕСТИЯ/Валентин Егоршин

По этим данным, Вашингтон может отложить введение пошлин на отраслевые товары и сосредоточиться на взаимных пошлинах в отношении нескольких стран, на которые приходится значительная часть внешней торговли США. Речь идёт о странах G-20, Австралии, Бразилии, Канаде, Китае, Евросоюзе, Индии, Японии, Южной Корее, Мексике, России и других.

«Эти страны составляют основную часть внешней торговли США и окажутся в наибольшей степени подвержены новым тарифам», — сказал собеседник журналистов.

Источники издания отметили, что на товары стран, в торговле с которыми у США в наибольшей мере выражен дисбаланс, могут быть введены наиболее высокие пошлины, а тарифы на товары из других стран могут быть «более скромными».

Как передавало ИА Регнум, в январе Трамп анонсировал введение импортных пошлин против товаров из Евросоюза. Он обосновал такое решение «ужасным» отношением к США в Европе. 12 марта еврокомиссар по торговле и экономической безопасности Марош Шефчович заявил, что ЕС с 1 апреля введет торговые контрмеры в отношении товаров из США.

На следующий день, 13 марта, Трамп пригрозил ЕС ввести двухсотпроцентные пошлины на европейские вина, шампанское и другие напитки, если Брюссель не отменит пятидесятипроцентный тариф на виски. 20 марта издание Politico отметило, что в Евросоюзе наблюдаются разногласия из-за политики Еврокомиссии по поводу ответных мер сообщества на американские ввозные пошлины.

Также Трамп ранее ввёл пошлины на ряд товаров из Канады и предложил этой стране войти в состав США, чтобы решить проблему. Кроме того, президент США заявлял о введении ограничительных мер в отношении Мексики.