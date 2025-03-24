Вашингтон, 24 марта, 2025, 19:11 — ИА Регнум. Со 2 апреля Соединённые Штаты введут 25%-ные пошлины против стран, закупающих нефть и газ у Венесуэлы. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Global Look Press/Chris Kleponis — CNP/Consolidated News Photos Дональд Трамп

«Любая страна, которая покупает нефть и/или газ у Венесуэлы, будет вынуждена платить Соединённым Штатам пошлину в размере 25% на любую торговлю, которую они проводят с нашей страной. Вся документация будет подписана и зарегистрирована, а пошлина вступит в силу 2 апреля 2025 года», — указал он в публикации.

Республиканец также отметил, что Венесуэла была очень враждебна к США. Трамп добавил, что Вашингтон продолжит депортировать венесуэльских мигрантов.

Помимо самих Соединённых Штатов, крупнейшим покупателем энергоресурсов у Венесуэлы является Китай.

Венесуэла располагает крупнейшими в мире разведанными запасами нефти, которые составляют около 302,3 млрд баррелей (17% мировых запасов). При этом она не входит в пятёрку крупнейших экспортёров углеводородов, так как в стране не развита необходимая инфраструктура, а также с 2019 года Венесуэла находится под американскими санкциями.

Как передавало ИА Регнум, 18 февраля Трамп назвал Венесуэлу врагом США и заявил, что не хочет, чтобы американские компании закупали там нефть. Трамп отмечал, что в свой первый президентский срок ему удалось поставить Венесуэлу в затруднительное положение, однако пришедший на его место Джо Байден «всё испортил», и американские компании начали закупать венесуэльскую нефть на миллиарды долларов. По словам американского лидера, необходимости в закупках США нефти у Венесуэлы не было, так как у страны достаточные нефтяные запасы.