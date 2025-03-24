Краснодар, 24 марта, 2025, 19:21 — ИА Регнум. После повреждения нефтеперекачивающей станции (НПС) «Кавказская» в результате удара по ней беспилотника ВСУ транспортировка нефти через НПС в систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в обозримом будущем станет невозможна. Об этом сообщает пресс-служба Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

Валерий Шарифулин/ТАСС

«После остановки НПС «Кропоткинская» в результате удара украинских БПЛА объем предполагаемой транспортировки на год с указанного пункта был снижен, а после уничтожения НПС «Кавказская» в обозримом будущем будет невозможен», — говорится в сообщении пресс-службы КТК.

Уточняется, что в настоящий момент консорциум продолжает восстановительные работы на НПС «Кропоткинская».

Как передавало ИА Регнум, НПС «Кропоткинская» была атакована 17 февраля семью беспилотниками со взрывчаткой и металлическими поражающими элементами. 19 марта ВСУ нанесли удар тремя беспилотниками по нефтебазе возле станицы Кавказской Краснодарского края. Атака привела к разгерметизации резервуара с нефтью и сильному пожару. Станцию пришлось вывести из эксплуатации.

Это произошло через несколько часов после телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, в ходе которого российский лидер поддержал идею главы Белого дома о приостановке на 30 дней ударов между РФ и Украиной по энергообъектам и сразу отдал соответствующий приказ. К тому времени ВС России запустили семь БПЛА для ударов по энергетической инфраструктуре, связанной с украинским ВПК, и российская сторона сбила их для выполнения распоряжения. Но Киев на ответный шаг не пошел.

Минобороны назвало это «очередной специально подготовленной киевским режимом провокацией, направленной на срыв мирных инициатив президента США». Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что киевский режим знал о договоренности по взаимному прекращению ударов, но ничего не сделал, чтобы отменить эту атаку. Это подтверждает проблемы с договороспособностью украинской стороны и вызывает озабоченность.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 19 марта заявил, что поддерживает инициативу по приостановке атак по энергообъектам, но считает недостаточным заявление Путина о приказе прекратить удары. Украинский политик хочет, чтобы был действенный контроль этого режима. При этом он пообещал, что украинская сторона будет придерживаться этого условия, если Россия его не нарушит.