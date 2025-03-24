Симферополь, 24 марта, 2025, 19:07 — ИА Регнум. Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Крыму возросло до 43, из них шесть человек погибли. Об этом 24 марта сообщила пресс-служба Минздрава республики в Telegram-канале.

Мария Малашенко/ТАСС ДТП с автобусом и грузовиком в Крыму

«В медицинские организации были доставлены 37 человек, включая восемь несовершеннолетних», — уточнили в ведомстве.

При этом отмечается, что среди госпитализированных четыре пациента находятся в тяжёлом состоянии, 18 — в состоянии средней степени тяжести. Врачи оказали амбулаторную медпомощь 15 пострадавшим с травмами лёгкой степени тяжести.

Рейсовый автобус и грузовик столкнулись утром 24 марта на Евпаторийском шоссе, в районе аэропорта Симферополь, близ села Укромного. Предварительно, коло 07:30 мск водитель автобуса КАВЗ, следовавшего по маршруту из Аркадьевки в Симферополь, врезался в стоящий на обочине грузовик с прицепом.

Как передавало ИА Регнум, сотрудники Госавтоинспекции освидетельствовали водителя рейсового автобуса на месте происшествия. Установлено, что он был трезв.

Позже в пресс-службе Следственного комитета РФ проинформировали, что правоохранители задержали водителя рейсового автобуса. Кроме того, на предприятии, в чьем ведении находится автобус, изъята документация по техническому состоянию транспорта.