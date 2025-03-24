Москва, 24 марта, 2025, 19:49 — ИА Регнум. Россия и Белоруссия осудили планы приостановить их членство в попечительском совете германского фонда «Память, ответственность и будущее», следует из совместного заявления государств, опубликованном МИД республики.

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

«Решительно осуждаем эти циничные, позорные действия германской стороны, которые являются очередным подтверждением прогрессирующего в политэлитах ФРГ исторического ревизионизма и политизации культуры памяти», — сказано в тексте заявления.

Отмечается, что данный фонд создавался, в частности, при поддержке белорусской и российской сторон в качестве специализированной структуры в интересах жертв нацизма из государств Центральной и Восточной Европы. Прежде всего речь идёт о гражданах России, Белоруссии и Украины как наиболее пострадавших от фашистской оккупации территорий СССР.

Как передавало ИА Регнум, ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо напомнил о большом вкладе СССР в победу над фашизмом. Он также подчеркнул, что уважает и будет уважать каждую жертву борьбы против фашизма.

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