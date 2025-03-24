Москва, 24 марта, 2025, 18:52 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки Ларисы Голубкиной. Об этом 24 марта сообщила пресс-служба Кремля.

РИА Новости/Кирилл Каллиников

22 марта стало известно, что Голубкина умерла на 86-м году жизни. По данным СМИ, причиной смерти стал рак крови третьей стадии. Артистку похоронят 25 марта на Троекуровском кладбище.

Глава государства направил дочери Голубкиной Марии телеграмму соболезнования.

«Ушла из жизни замечательная актриса, с именем и творчеством которой связаны яркие, незабываемые страницы отечественного театра и кинематографа. Талант, удивительное обаяние, внутренняя культура и достоинство снискали ей высочайшее профессиональное признание и искреннюю зрительскую любовь», — отметил Путин.

Добрая и светлая память о Ларисе Голубкиной навсегда сохранится в сердцах её родных и близких, коллег и друзей, а также многочисленных почитателей её дарования, добавил президент.

Голубкина родилась в 1940 году в Москве. В 1959 году окончила Московское музыкально-педагогическое училище, а в 1964 году — ГИТИС. Голубкина много снималась в кино ещё во время учебы. Её дебютом стала главная роль Шуры Азаровой в комедии режиссера Эльдара Рязанова «Гусарская баллада» (1962).

Зрители также знают артистку по таким кинокартинам, как «Дайте жалобную книгу» (1965), «Сказка о царе Салтане» (1968), «Трое в лодке, не считая собаки» (1979), киноэпопее «Освобождение» (1968–1972) и другим.

9 марта актриса отметила 85-летний юбилей. Путин, поздравляя Голубкину, отметил, что артистка в полной мере реализовала свой творческий потенциал в кино, на эстраде и в театре.