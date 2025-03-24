Захарова прокомментировала атаки ВСУ перед переговорами в Эр-Рияде
Захарова: перед любыми контактами России и США ВСУ атакуют гражданские объекты
Москва, 24 марта, 2025, 18:41 — ИА Регнум. Перед любыми контактами между Россией и США Вооружённые силы Украины (ВСУ) атакуют российские гражданские объекты, ведь киевскому режиму не нужен мир. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Каждый раз одна и та же история. Перед любыми контактами, в том числе и во время визитов в Москву делегаций зарубежных, киевский режим совершает террористические акты, нападения на гражданскую инфраструктуру, на гражданские объекты, экстремистские акты и так далее», — отметила она в беседе с «РИА Новости».
Так дипломат прокомментировала попытку Киева нанести удар по нефтеперекачивающей станции «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума в Краснодарском крае с помощью ударного беспилотника накануне российско-американских переговоров в Эр-Рияде.
Захарова добавила, что киевскому режиму не нужен мир, о чём украинская сторона уже неоднократно заявляла.
Как передавало ИА Регнум, ранее ещё одна атака на энергообъект в станице Кавказской спровоцировала сильный пожар. Она произошла всего через несколько часов после телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, в ходе которого российский лидер принял решение о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре с обеих сторон. Путин немедленно отдал военным приказ прекратить атаковать энергообъекты на Украине. После команды Путина российские силы обезвредили семь собственных беспилотников, которые должны были атаковать энергетический объект в Николаевской области.
Глава киевского режима Владимир Зеленский после этого пообещал, что поддержит инициативу. Он добавил, что хочет узнать детали перемирия во время телефонного разговора с Трампом.
При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков обратил внимание на то, что киевский режим не прекратил атаки на энергетические объекты РФ, когда информация о приостановке ударов была широко известна. По его словам, такие действия, которые идут вразрез с усилиями урегулировать конфликт, — прямое свидетельство дефицита договороспособности украинской стороны.