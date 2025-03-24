Москва, 24 марта, 2025, 18:41 — ИА Регнум. Перед любыми контактами между Россией и США Вооружённые силы Украины (ВСУ) атакуют российские гражданские объекты, ведь киевскому режиму не нужен мир. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

«Каждый раз одна и та же история. Перед любыми контактами, в том числе и во время визитов в Москву делегаций зарубежных, киевский режим совершает террористические акты, нападения на гражданскую инфраструктуру, на гражданские объекты, экстремистские акты и так далее», — отметила она в беседе с «РИА Новости».

Так дипломат прокомментировала попытку Киева нанести удар по нефтеперекачивающей станции «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума в Краснодарском крае с помощью ударного беспилотника накануне российско-американских переговоров в Эр-Рияде.

Захарова добавила, что киевскому режиму не нужен мир, о чём украинская сторона уже неоднократно заявляла.

Как передавало ИА Регнум, ранее ещё одна атака на энергообъект в станице Кавказской спровоцировала сильный пожар. Она произошла всего через несколько часов после телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, в ходе которого российский лидер принял решение о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре с обеих сторон. Путин немедленно отдал военным приказ прекратить атаковать энергообъекты на Украине. После команды Путина российские силы обезвредили семь собственных беспилотников, которые должны были атаковать энергетический объект в Николаевской области.

Глава киевского режима Владимир Зеленский после этого пообещал, что поддержит инициативу. Он добавил, что хочет узнать детали перемирия во время телефонного разговора с Трампом.

При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков обратил внимание на то, что киевский режим не прекратил атаки на энергетические объекты РФ, когда информация о приостановке ударов была широко известна. По его словам, такие действия, которые идут вразрез с усилиями урегулировать конфликт, — прямое свидетельство дефицита договороспособности украинской стороны.