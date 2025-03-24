Москва, 24 марта, 2025, 18:47 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила с психбольницей кабинет главы киевского режима Владимира Зеленского, в котором висят картины с горящим Кремлём и солдатами ВСУ на территории России.

X/TIME

Ранее соответствующие кадры с Зеленским, позирующим на фоне картин, разместил журнал Time, журналист которого Саймон Шустер взял интервью у главы киевского режима. Шустер сообщил, что изображение горящего Кремля — любимая картина Зеленского.

«Психбольница», — заявила Захарова в беседе с ТАСС.

Как передавало ИА Регнум, в январе находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что Зеленского необходимо отстранить от власти на фоне ухудшения его психического здоровья. Дубинский подчеркнул, что глава киевского режима ведёт себя неадекватно.

Также в январе глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что адекватность Зеленского, который использует нецензурную лексику в ходе интервью, является «отдельным вопросом».

В декабре 2024 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предположил, что допускаемые в последнее время Зеленским в адрес мировых лидеров хамские и резкие высказывания связаны с нервами, перегрузкой и его неустойчивым эмоциональным состоянием. По мнению представителя Кремля, глава киевского режима не в состоянии сдерживаться.