Вашингтон, 24 марта, 2025, 19:24 — ИА Регнум. Американский бизнесмен и глава американского департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск сообщил о планах создать армию из пяти тысяч роботов Optimus до конца 2025 года. Об этом стало известно из стрима предпринимателя в соцсети X.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

«Я думаю, мы буквально построим легион: по крайней мере один легион роботов в этом году, а затем, возможно, 10 легионов в следующем году», — сказал Маск во время стрима.

По его словам, для Tesla уже будет большим достижением, если компания создаст половину от запланированных десяти тысяч экземпляров, ведь это, утверждает Маск, размер римского легиона, который в разное время мог насчитывать от двух до десяти тысяч воинов.

В то же время глава DOGE отметил, что производство роботов — это абсолютно новое направление деятельности, в связи с чем Tesla будет неизбежно сталкиваться с ошибками. Однако он назвал этих роботов наиболее перспективным активом компании.

Как передавало ИА Регнум, в октябре 2024 года Маск представил роботов Optimus, внешне напоминающих человека. Презентация состоялась на мероприятии «Мы, робот» в студии Warner Bros. в США.

Гуманоидные роботы разработаны компанией Tesla и, по словам Маска, станут помощниками для человека. Тогда предприниматель назвал робота «самым грандиозным продуктом в истории» и сообщил, что его цена составит от 20 до 30 тыс. долларов, отметив, что каждый сможет себе его позволить.