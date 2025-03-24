Москва, 24 марта, 2025, 18:46 — ИА Регнум. Федеральная торговая комиссия США (FTC) опубликовала отчёт, согласно которому в 2024 году американцы потеряли более 12 млрд долларов от действий мошенников. Самыми распространёнными стали инвестиционные схемы, которые затронули каждого третьего пострадавшего.

Global Look Press/Abdurrahman Antakyali/Keystone Press Agency

Согласно ежегодному отчёту FTC, 40% обращений граждан касались мошенничества, 18% — кражи личной информации, 43% — других видов обмана, в том числе схем с интернет-услугами и зарубежными финансовыми предложениями. Около 450 тыс. жалоб касаются незаконного использования кредитных карт, также распространена схема мошенничества через платёжные приложения.

Основным каналом связи мошенников с жертвами стал е-mail (25% случаев). Помимо этого, аферисты используют телефонные звонки, текстовые сообщения и социальные сети. Наибольшие финансовые потери от мошенников зафиксировали у граждан старше 70 лет, при этом чаще жертвами недоброжелателей становились молодые люди в возрасте от 20 до 29 лет.

Данную ситуацию прокомментировали и российские эксперты. Так, управляющий партнёр агентства «Смена» (Группа AIC) Артём Геллер считает, что проблема мошенничества в интернете тесно связана с вопросами регулирования социальных сетей. По его словам, основная сложность заключается в том, что западные платформы зачастую остаются вне зоны эффективного контроля и даже у американские регуляторы могут быть не в силах на них повлиять.

«Эти корпорации действуют по схеме «заработали — заплатили штраф — продолжили как прежде», поскольку серьёзные инвестиции в безопасность противоречат их коммерческим интересам. Фактически западные соцсети уклоняются от ответственности за происходящее на их платформах, перекладывая все риски на пользователей под предлогом «будьте внимательнее», — указал эксперт.

Он отметил, что в России ситуация с мошенничеством в Сети кардинально отличается. «ВКонтакте», «Одноклассники» и другие отечественные социальные сети в оперативном режиме пресекают схемы обмана, а также системно совершенствуют защитные механизмы в рамках требований национального законодательства.

Общественный деятель и правозащитник, председатель Общероссийского общественного движения «Гражданский комитет России» Артур Шлыков напомнил, что Gmail и другие зарубежные почтовые сервисы не подчиняются законодательству РФ. При этом владельцы таких платформ могут в любой момент и без объяснения причины блокировать аккаунты, передавать личную информацию пользователей, а также отключать функционал в рамках санкционных ограничений.

«В отличие от него, российские почтовые сервисы работают в правовом поле РФ, обеспечивают шифрование данных и оперативно реагируют на угрозы мошенничества, поэтому для защиты своей информации рекомендую использовать наши аналоги», — заключил Шлыков.

Как передавало ИА Регнум, министр внутренних дел Владимир Колокольцев ранее заявил, что в России возросло число тяжких преступлений из-за эпизодов мошенничества, в том числе совершаемых заказчиками с Украины. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству страны совместно с ФСБ и МВД России разработать меры по блокировке звонков мошенников с Украины и из других недружественных государств.

Ранее для борьбы с украинскими кол-центрами в России создали ресурс SNOS Call Center.