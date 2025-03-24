Москва, 24 марта, 2025, 18:19 — ИА Регнум. В возрасте 100 лет скончалась экс-сотрудница МИД России, которую называли самой высокой женщиной в этом ведомстве. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

VK/Совет ветеранов района Арбат ЦАО города Москвы

«23 марта днём поступил вызов о том, что скончалась Галина Петухова», — сообщил источник.

Причина смерти экс-дипломата не раскрывается.

Галина Петухова, которую называли самой высокой женщиной в МИД из-за её роста в 184 см, начала свою карьеру во внешнеполитическом ведомстве в 1944 году. На тот момент пост министра иностранных дел СССР занимал Вячеслав Молотов.

Спустя несколько лет она перевелась в подразделение стран Среднего Востока, которое занималось Афганистаном, Ираном и Турцией. Также она провела в общей сложности восемь лет в командировках в Ливане, в том числе и в период, когда там шла гражданская война. В 1982 году она также пережила захват российского посольства в Бейруте израильскими солдатами.

21 сентября 2024 года Петуховой исполнилось 100 лет.