Москва, 24 марта, 2025, 18:17 — ИА Регнум. Таганский районный суд Москвы на заседании 24 марта продлил на два месяца срок ареста фигурантов дела о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной. Об этом сообщила объединённая пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Telegram/Суды общей юрисдикции города Москвы Столичный суд продлил меру пресечения фигурантам по делу о мошенничестве в отношении Ларисы Долиной

«Постановлением Таганского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении каждого из обвиняемых: Цырульниковой Анжелы Николаевны; Леонтьева Дмитрия Михайловича; Основа Андрея Дмитриевича; Каменецкого Артура Ильдаровича — на срок два месяца», — сказано в сообщении.

Адвокаты Цырульниковой и Основы просили изменить меру пресечения их подзащитным, в удовлетворении ходатайств было отказано, проинформировала также пресс-служба.

Как передавало ИА Регнум, в августе 2024 года Долина сообщила, что мошенники убедили её продать квартиру в Ксеньинском переулке в Москве и перевести деньги на их счета. Квартиру за 100 млн рублей приобрела дочь топ-менеджера одного из крупнейших IT-холдингов России Т1 Полина Лурье.

Долина отказалась отдавать ключи от квартиры. Вопрос о законности сделки рассматривается в суде. Лурье подала встречный иск к певице.

В январе сообщалось, что Йошкар-Олинский суд обязал фигурантов дела об афере с квартирой Долиной вернуть ей 69 млн рублей. Всего певица отдала мошенникам около 200 млн рублей, часть из которых, по версии следствия, была отправлена на финансирование Украины.