Москва, 24 марта, 2025, 18:06 — ИА Регнум. Певица, телеведущая, актриса Елена Север рассказала про съёмки фильма «Северный полюс», где она сыграла главную роль и выступила в качестве продюсера. В интервью программе «Судьба человека» она отметила, что картина повествует о временах Карибского кризиса и перекликается с событиями сегодняшнего дня, показывая силу, мощь и героизм советского народа.

Кадр из фильма «Северный полюс»

«Хотелось показать подвиг тех людей, и, наверное, сейчас такое время как раз подвигов», — сказала Елена.

Актриса также рассказала о том, как её семья помогает участникам боевых действий, к которым они начали выезжать с первых дней специальной военной операции. До передовой они добирались самостоятельно, отвозили гуманитарную помощь, помогали искусством. По словам Елены, она испытывала неловкость, выступая перед ранеными. «А вдруг эти песни им не нужны?» — пояснила она.

Певица вспомнила, как во время выступления на передовой у неё случилась истерика, когда зрители после концерта подходили к артистам с цветами и говорили: «Спасибо». «Ведь это мы должны говорить им «спасибо», — считает Елена.

Актриса также поделилась историей, которая произошла во время семейной поездки в Стаханов. «В 13:30 мы должны были быть там. В 13:30 этот госпиталь был уничтожен «хаммерсами». Тогда до трагедии оставался один миг — они застряли по дороге из Донецка, — но кто-то «слил» информацию», — вспоминает Елена.

В другой раз, когда они уезжали из Херсона, произошла диверсия рядом со стадионом. Все могло закончиться фатально, если бы не мастерство водителя их машины. «Было страшно, но мы об этом не думали. Потом анализировали и понимали, что несли большие риски», — признается Елена.

«Мы должны помогать тем, чем можем, чтобы эти люди жили достойно», — считает Елена, оказывая помощь госпиталям и детским больницам.