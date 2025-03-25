Москва, 25 марта, 2025, 10:00 — ИА Регнум. В Москве прошла конференция «Поступательное развитие в градостроительстве: точки роста отрасли», где обсуждались вопросы комплексного развития территорий (КРТ) и формирования комфортной городской среды.

Компания «Сайкл»

На конференции отметили, что комплексное развитие территорий становится одним из ключевых инструментов создания и развития комфортной городской среды в городах. КРТ позволяет решать такие вопросы, как расселение ветхого и аварийного жилья, создание коммунальной инфраструктуры, строительство социальных объектов. Эксперты отметили, что создание новых городских кварталов на месте бывших промышленных зон или ранее неиспользованных земель позволяет повышать качество жизни в городах.

Директор департамента комплексного развития территорий Минстроя РФ Мария Синичич заявила, что сегодня в рамках проектов КРТ строится не только жилье, но и вся необходимая социальная инфраструктура, и даже транспортные объекты. Зачастую эта программа позволяет вернуть «выключенные» из активной городской жизни территории и создать на их месте полноценную городскую ткань с различными сценариями жизни.

Коллектив ГБУ «ГлавАПУ» занимается разработкой проектов планировки, в том числе в рамках программы комплексного развития территорий, сообщил советник директора ГБУ «ГлавАПУ» Максим Гурвич. «Благодаря этой программе на месте невостребованных производств и недостроенных объектов сегодня появляются новые кварталы с качественной архитектурой, развитой инфраструктурой и благоустроенными пространствами. В своей работе мы опираемся на современные принципы и методы проектирования и стремимся находить баланс между интересами города, инвесторов и будущих жителей. Наша цель — создание гармоничной городской среды, которая отвечает потребностям всех её пользователей», — отметил он.

Одной из важных тем конференции стало развитие транспортной инфраструктуры, в том числе транспортных хабов. Спикеры отметили, что именно транспортные хабы играют важную роль в формировании облика комфортного и современного города.

«Конечной целью при реализации транспортных хабов, кроме удобной пересадки, является также формирование организованной сбалансированной застройки, учитывающей транспортное ядро. Такие хабы создают комфортные территории для пассажиров и пешеходов вблизи новых станций», — сообщил Евгений Лобурь, заместитель директора дирекции по ТПУ АО «СЗ «УЭЗ» (входящий в ГК «Мосинжпроект»).

Генеральным партнером конференции выступил ГБУ «ГлавАПУ» (Главное архитектурно-планировочное управление Москомархитектуры), а официальным — АО «СЗ «УЭЗ» (входящий в ГК «Мосинжпроект»).