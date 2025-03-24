Монако, 24 марта, 2025, 17:58 — ИА Регнум. Трансферная стоимость российского полузащитника Александра Головина, выступающего за футбольный клуб «Монако», снизилась на 5 млн евро с 2023 года. Об этом сообщил портал Transfermarkt.

СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Федор Успенский Александр Головин

Впервые с 16 октября 2023 года на портале была изменена цена трансфера футболиста, которая снизилась с 30 до 25 млн евро. Согласно графику трансферной стоимости игрока, представленному на сайте портала, пиковой цены в 30 млн евро Головин уже достигал в 2018 году. После этого его стоимость колебалась от 19 до 30 млн евро.

В данный момент экс-полузащитнику ЦСКА 28 лет. Он защищает цвета «Монако» с 2018 года.

За сборную России хавбек провёл 47 матчей, забил шесть голов и отдал 14 голевых передач.

Как передавало ИА Регнум, в январском матче 19-го тура чемпионата Франции по футболу гол Головина на 56-й минуте встречи принёс «Монако» победу над «Ренном» со счётом 3:2. Всего в текущем сезоне он провёл за монегасков 27 матчей во всех турнирах, забив три мяча и отдав одну результативную передачу.