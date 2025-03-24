Москва, 24 марта, 2025, 18:04 — ИА Регнум. Следственный комитет России возбудил уголовное дело после обстрела Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Свято-Троицкого храма в Судже. Об этом 24 марта сообщила пресс-служба ведомства.

СК РФ

«По факту повреждения объекта культурного наследия в Курской области Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело», — сказано в публикации СК РФ в Telegram-канале.

Отмечается, что дело было возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 243 УК РФ (террористический акт; уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).

По версии следствия, в марте 2025 года бойцы украинских формирований целенаправленно обстреляли Свято-Троицкий храм в Судже, который является объектом культурного наследия. В результате киевской агрессии здание храма повреждено и частично разрушено.

В ходе предварительного следствия установят и привлекут к ответственности представителей ВСУ, причастных к данным преступлениям, заключили в СК.

Как передавало ИА Регнум, 14 марта украинские подразделения нанесли удар по зданию краеведческого музея в освобождённой Судже, погибла сотрудница. Было возбуждено уголовное дело о теракте. Позже врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что разрушенный при атаке ВСУ музей будет восстановлен.

Он также сообщил, что особо ценные экспонаты были заранее вывезены и размещены в фондохранилищах Курского областного краеведческого музея. Среди них предметы из коллекции живописи, археологически артефакты, редкие книги и другие. Суммарно было спасено 457 экспонатов.