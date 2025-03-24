Москва, 24 марта, 2025, 18:02 — ИА Регнум. Представители российских регионов, курирующих сферу занятости, а также ведущие федеральные эксперты в сфере HR обсудили настоящее и будущее российского рынка труда, а также актуальные подходы к разработке эффективных кадровых стратегий в регионах России. Об этом 24 марта сообщили в пресс-службе мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия ― страна возможностей».

Telegram/Владимир Сальдо

Дискуссия прошла в рамках программы «Модель управления человеческим капиталом региона». Она объединила почти 70 человек из Сахалинской области, Камчатского, Хабаровского, Приморского, Забайкальского краев и других регионов ДФО, а также Липецкой, Белгородской областей, Донбасса и Новороссии. Это представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, руководители агентств по делам молодежи и развитию человеческого капитала, а также центров развития компетенций.

Образовательная программа рассчитана на три дня ― с 24 по 26 марта ― каждый из которых посвящен отдельной проблематике. В первый день мероприятия обсуждение посвятили теме человеческого капитала. В ходе дискуссии участники познакомились с подходами, методами и моделями управления человеческим капиталом в России, учились прогнозировать кадровые потребности на основе анализа данных.

«Перед коллегами стоят непростые задачи по обеспечению региональных экономик квалифицированными кадрами, способными решать сложные управленческие задачи и обладающими достаточным ценностным иммунитетом для того, чтобы быть лидерами. Россия сильна регионами», ― отметила заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова.

Заместитель генерального директора АНО «Россия ― страна возможностей» Дмитрий Гужеля назвал ключевой задачей, стоящей перед большинством субъектов, ― сокращение оттока талантливых специалистов из региона.

Он отметил, что у президентской платформы есть множество программ и проектов для развития кадрового потенциала государственной и муниципальной службы, педагогической сферы, молодежной политики, которые могут быть полезны регионам.

«Сегодня в каждом федеральном округе России на базе вузов открыты центры компетенций, которые помогают развивать «гибкие навыки» молодых специалистов. Наша практика работы с регионами показала эффективность аккумулирования данных от всех государственных университетов, что делает вузы более прозрачными для субъекта, и одновременно, формирует молодежный кадровый резерв», ― пояснил Гужеля.

Министр образования и науки Донецкой Народной Республики Олег Трофимов рассказал, что в ДНР работает более 400 профильных предпрофессиональных классов разной направленности ― инженерные, предпринимательские, медицинские, сельскохозяйственные, педагогические. Также введены классы судостроительного и железнодорожного профиля, есть политехнические и космические классы. Кроме этого, школьники узнают о личностном и профессиональном росте в рамках занятий «Россия. Мои горизонты». Трофимов добавил, что работа дает результаты.

В оставшиеся дни программы ее участники познакомятся с успешными кадровыми практиками Сахалинской, Нижегородской, Липецкой областей и других регионов, и вместе с экспертами разработают собственные проектные инициативы для внедрения в субъектах.

Как сообщало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин в ходе заседания совета по науке и образованию 6 февраля заявил, что дефицит кадров на предприятиях требует решений уже сейчас. При этом, по словам главы государства, необходимы нестандартные, а зачастую и экстраординарные шаги. Президент указал на важность участия в этом всего профессионального сообщества.

26 декабря нехватку рабочей силы в Москве оценили в 50–70 тыс. человек. Заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов уточнил, что дефицит кадров влияет на темпы реализации как городских, так и коммерческих проектов.

11 декабря Министерство труда России также оценило нехватку квалифицированных работников в стране примерно в 1,5 млн человек. Отмечалось, что дефицит кадров в основном доминирует в таких отраслях, как строительство, транспорт и ЖКХ.