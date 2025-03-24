Москва, 24 марта, 2025, 18:36 — ИА Регнум. Региональные эксперты Ассоциации Независимого общественного мониторинга (НОМ) подвели итоги проведения муниципальных выборов в четырёх регионах России: Якутии, Югре, Алтайском крае и Волгоградской области. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

EPA/MAXIM SHIPENKOV/TASS

В Старополтавском муниципальном районе Волгоградской области досрочно выбирали главу Верхневодянского сельского поселения. Больше всего голосов набрала кандидат от «Единой России», школьный учитель информатики и математики Асылканым Уразгалиева. Её поддержали 160 избирателей (88,4%), итоговая явка составила 42,99%.

По словам общественного наблюдателя Гульсум Кайржановой, координаторы штаба оказывали необходимую поддержку и консультации.

«После завершения голосования я внимательно следила за процессом подсчёта голосов. Члены комиссии действовали чётко и организованно, соблюдая все необходимые процедуры», — сказала Кайржанова.

В Котельниковском муниципальном районе досрочно избрали главу Захаровского сельского поселения. Им стала врио главы поселения Ирина Ротару («Единая Россия»), набравшая 153 голоса (96, 83%) при явке 41,14%.

Выборы прошли в штатном режиме, без нарушений. На них были представлены различные кандидаты, в том числе самовыдвиженцы. Отсутствие жалоб и обращений говорит о высоком уровне подготовки и проведения выборов, заявил член ОП Волгоградской области, электоральный эксперт Антон Лукаш.

По словам доктора политических наук, профессора кафедры социологии и политологии Института истории, международных отношений и социальных технологий Волгоградского государственного университета Сергея Панкратова, показатели явки 41-43% характерны для муниципальных кампаний в малых поселениях. Население там вовлечено в локальные вопросы и имеет практический интерес к выборам, при этом ключевую роль для кандидатов играют репутация и доверие, взаимодействие с жителями, использование местных медиаресурсов.

В Алтайском крае досрочно выбирали главу Верх-Пайвинского сельсовета в Баевском районе. Победитель — замдиректора местной средней школы Константин Заика («Единая Россия»), которого поддержали 154 избирателя (96,86%) при явке 42,63%.

В Бурлинском районе прошли дополнительные выборы депутата сельского собрания депутатов Ореховского сельсовета восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 4. По предварительной информации, победила кандидат от «Единой России» Марина Фризен с результатом 20 голосов (86,96%). Итоговая явка составила 60,53%.

«Все процедуры соответствовали федеральному и региональному законодательству. Общественная палата выставила наблюдателей на всех УИКах, где проходило голосование, члены штаба общественного наблюдения мониторили происходящее на избирательных участках», — отметил руководитель Алтайского центра политического консалтинга Константин Лукин.

В Сургутском районе Югры досрочно выбирали главу муниципального образования «сельское поселение Лямина». Главный специалист администрации сельского поселения Эльвира Коровина («Единая Россия») победила с результатом 250 голосов (79,62%). Общая явка составила 46,18%.

В Кондинском районе директора службы хозобеспечения администрации городского поселения Куминского Виталия Панькина избрали главой посёлка. Выборы были досрочными, Панькин заручился поддержкой 597 избирателей (75,67%) при общей явке 44,53%.

В Ханты-Мансийском районе выбрали главу сельского поселения Сибирский. Им стала начальник участка муниципального предприятия «ЖЭК-3» Наталья Бальзирова («Единая Россия»). Она получила 371 голос (61,12%) при общей явке 65,98%.

«Активность избирателей была высокая, так как жители понимают, что решается судьба их сельского поселения. Подсчёт голосов прошел в штатном режиме, без нарушений», — отметила общественный наблюдатель Ольга Харькова.

Глав поселений в Югре выбирали в спокойной обстановке. Кандидаты от «Единой России» выиграли благодаря сильной позиции — партия сделала ставку на профессионалов, знакомых с работой администрации. При этом другие партии не проявили активности, отметила завкафедрой политологии и философии Сургутского госуниверситета Надежда Ушакова.

«Возможно, пассивность партий связана ещё и с уровнем выборов: должность главы поселений ответственная, но невысокая по статусу в политической системе», — добавила эксперт.

В Мегино-Кангаласском улусе в Якутии досрочно определились с главой сельского поселения Рассолодинский наслег. Сотрудник администрации сельского поселения Иван Афанасьев («Единая Россия») победил, получив 172 голоса (71,97%) при явке 66,39%.

«Избирательная комиссия четко отработала все действия по подготовке и проведению выборов. Были созданы все условия для голосования на избирательном участке», — сообщил член ОП Республики Саха (Якутия), электоральный эксперт Николай Барамыгин.

По словам старшего преподавателя кафедры гражданского права и процесса Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова Афанасия Томтосова, Афанасьев с 2009 года работал в наслеге в сфере молодёжной политики и культуры. Ему удалось консолидировать вокруг себя молодое поколение, пояснил эксперт.

Он добавил, что муниципальные выборы особенно важны для жителей, так как этот уровень власти — базовый, самый близкий к избирателям. Вместе с тем органы местного самоуправления — важнейшая часть единой системы публичной власти, которая должна чётко работать на всех уровнях, как единый организм, подчеркнул Томтосов.

Как сообщало ИА Регнум, ранее эксперты Ассоциации НОМ подвели итоги проведения муниципальных выборов в пяти субъектах: Северной Осетии, Забайкальском крае, Кировской, Вологодской и Самарской областях.