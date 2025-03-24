Белгород, 24 марта, 2025, 17:44 — ИА Регнум. ВСУ 22 марта нанесли два удара дронами по газораспределительной станции в Белгородской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Evgeniy Maloletka/AP/TASS

«22 марта в период с 05:00 по 08:45 киевским режимом нанесены два удара с применением БПЛА по газораспределительной станции «Валуйки» в н. п. Шведуновка Белгородской области, в результате которого было повреждено технологическое оборудование газораспределительной станции», — сказано в сообщении.

Также Минобороны проинформировало, что 23 марта российские средства ПВО отразили атаку ВСУ на газоконденсатное месторождение на мысе Тарханкут в Крыму.

Киевский режим вопреки заявлениям своего лидера Владимира Зеленского продолжает атаковать российские энергообъекты с использованием дронов и систем HIMARS, это подтверждает его недоговороспособность, подчеркнули в военном ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, 18 марта президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп согласовали инициативу о прекращении Москвой и Киевом взаимных ударов по энергообъектам. Президент России отдал соответствующий приказ ВС РФ, после чего военнослужащие сбили семь собственных дронов, ранее выпущенных в сторону Украины. Зеленский также публично поддержал договоренность, указав, что Украина якобы всегда выступала за прекращение ударов по объектам энергетики.

При этом в ту же ночь ВСУ запустили три беспилотника по нефтебазе вблизи станицы Кавказской в Краснодарском крае. 21 марта украинские формирования подорвали газораспределительную станцию «Суджа» в Курской области. 23 марта ВСУ нанесли удар по электроподстанции в Пологах Запорожской области. 24 марта в Минобороны сообщили, что ВСУ попытались атаковать дроном нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума в Краснодарском крае.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Россия оставляет за собой право симметрично ответить на непрекращающиеся удары киевского режима по энергетическим объектам. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин пока не отменял приказ о приостановке ударов по энергообъектам киевского режима. Он добавил, что Вашингтон имеет возможность отслеживать ситуацию с нанесением ВСУ ударов по энергетическим объектам в России и делать соответствующие выводы.