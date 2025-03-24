Москва, 24 марта, 2025, 17:42 — ИА Регнум. Киевский режим продолжает наносить удары по энергетической инфраструктуре России, в том числе международной, чем в очередной раз подтверждает свою недоговороспособность. Об этом говорится в заявлении Минобороны РФ, опубликованном в Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Ведомство перечислило недавние атаки со стороны Украины, последняя из которых состоялась ночью 24 марта. Украинский ударный БПЛА, нацеленный на нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума в Краснодарском крае, был перехвачен в 7 км от неё и упал в районе железнодорожной станции Кавказская.

«Таким образом, вопреки заявлениям [главы киевского режима Владимира] Зеленского, в том числе доведённым американской стороне, киевский режим продолжает атаки с применением ударных БПЛА и реактивных систем залпового огня HIMARS по энергетической инфраструктуре, в том числе международной, на территории Российской Федерации», — указали в МО РФ.

Ранее, 17 февраля, станция «Кропоткинская» была повреждена в результате атаки ВСУ и выведена из эксплуатации на время ремонта, напомнили в ведомстве. Спустя два дня, 19 марта, киевский режим атаковал тремя беспилотниками самолётного типа объект энергетической инфраструктуры, расположенный в станице Кавказской Краснодарского края.

Утром 22 марта украинские беспилотники нанесли два удара по газораспределительной станции «Валуйки» в селе Шведуновка Белгородской области. В результате было повреждено технологическое оборудование газораспределительной станции.

Вечером 23 марта российские средства ПВО отразили атаку четырёх украинских дронов на глебовское газоконденсатное месторождение на мысе Тарханкут в Крыму, обеспечивающее газом жителей и предприятия в регионе, добавили в МО.

Как сообщало ИА Регнум, атака на энергообъект в станице Кавказской спровоцировала сильный пожар на объекте. Она произошла всего через несколько часов после телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, в ходе которого российский лидер принял решение о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре с обеих сторон. Путин немедленно отдал военным приказ прекратить атаковать энергообъекты на Украине. Зеленский после этого пообещал, что поддержит инициативу. Он добавил, что хочет узнать детали перемирия во время телефонного разговора с Трампом.

После команды Путина российские силы обезвредили семь собственных беспилотников, которые должны были атаковать энергетический объект в Николаевской области.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков обратил внимание на то, что киевский режим не прекратил атаки на энергетические объекты РФ, когда информация о приостановке ударов была широко известна. По его словам, такие действия, которые идут вразрез с усилиями урегулировать конфликт, — прямое свидетельство дефицита договороспособности украинской стороны.