Москва, 24 марта, 2025, 17:40 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что самбо — это наиболее доступный национальный вид спорта.

EPA/SERGEI ILNITSKY/TASS

«Это недорогой, что называется, вид спорта, доступный очень и очень хорошо развивает, и наш, национальный», — сказал Путин на встрече с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым.

Глава Краснодарского края во время встречи с президентом подчеркнул, что на данный момент во всех школах региона самбо занимаются 525 тыс. школьников, из которых более 9 тыс. — уже спортсмены-самбисты.

В марте 2024 года Путин посетил готовящийся к открытию Дворец самбо в Краснодаре. Тогда глава государства пообщался с юными дзюдоистами, ознакомился с информационными стендами о перспективах развития проекта «Город спорта». Президенту также продемонстрировали раздевалки, тренировочный комплекс и спортивную арену комплекса.

Ранее Путин заявлял, что самбо воспитывает в человеке высокие морально-волевые качества. Глава государства отметил, что этот уникальный вид единоборств динамично развивается, а также растёт число его преданных поклонников. По словам президента, значимый вклад в популяризацию самбо, в продвижение идеалов и ценностей вносят представительные состязания.

Президент подчеркнул, что именно благодаря занятиям спортом у него появились приоритеты самоутверждения не во дворе, а на татами. Он добавил, что также у него выработались определённые взгляды на отношения с другими людьми, такие как уважительное отношение к партнёрам.

Как передавало ИА Регнум, в 2023 году российский лидер подписал указ, устанавливающий в стране День самбо, который будет ежегодно отмечаться 16 ноября.

По мнению президента, широкое празднование Дня самбо будет способствовать популяризации этого вида спорта и вовлечению в него людей разных возрастов.