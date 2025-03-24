Сумы, Украина, 24 марта, 2025, 17:14 — ИА Регнум. В Сумской области на севере Украины был уничтожен объект критической инфраструктуры, заявило 24 марта оперативное командование Вооружённых сил Украины (ВСУ) «Север».

Иван Шилов ИА Регнум

«Сумская область. Рясное, два взрыва… Уничтожен объект критической инфраструктуры», — сказано в публикации в социальной сети.

При этом в ВСУ не стали уточнять, какой именно объект был уничтожен. В Минобороны России данную информацию не подтверждали.

Ранее 24 марта российские войска нанесли поражение сосредоточениям живой силы и техники четырёх механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и трёх бригад теробороны в районах населённых пунктов Мирополье, Угроеды, Турья и Краснополье Сумской области.

Также ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнём артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах 18 населённых пунктов Сумской области.

Как отметил источник в российских силовых структурах, бойцы ВСУ потеряли шанс отступить из курского приграничья в Сумскую область из-за своих же мин. Отмечается, что украинские военные заминировали местность к юго-востоку от Гоголевки, чтобы сдержать наступление российских войск.

23 марта ИА Регнум передавало, что ВС России с помощью беспилотных летательных аппаратов «Иноходец» и «Форпост» уничтожили иностранную технику украинских формирований, эвакуируемую из Курской области в Сумскую. Ранее, 21 марта, армия России нанесла удары по украинским подразделениям в районе 19 населённых пунктов Сумской области.