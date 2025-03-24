ВСУ заявили об уничтожении объекта инфраструктуры в Сумской области
ВСУ заявили об уничтожении объекта критической инфраструктуры в Сумской области
Сумы, Украина, 24 марта, 2025, 17:14 — ИА Регнум. В Сумской области на севере Украины был уничтожен объект критической инфраструктуры, заявило 24 марта оперативное командование Вооружённых сил Украины (ВСУ) «Север».
«Сумская область. Рясное, два взрыва… Уничтожен объект критической инфраструктуры», — сказано в публикации в социальной сети.
При этом в ВСУ не стали уточнять, какой именно объект был уничтожен. В Минобороны России данную информацию не подтверждали.
Ранее 24 марта российские войска нанесли поражение сосредоточениям живой силы и техники четырёх механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и трёх бригад теробороны в районах населённых пунктов Мирополье, Угроеды, Турья и Краснополье Сумской области.
Также ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнём артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах 18 населённых пунктов Сумской области.
Как отметил источник в российских силовых структурах, бойцы ВСУ потеряли шанс отступить из курского приграничья в Сумскую область из-за своих же мин. Отмечается, что украинские военные заминировали местность к юго-востоку от Гоголевки, чтобы сдержать наступление российских войск.
23 марта ИА Регнум передавало, что ВС России с помощью беспилотных летательных аппаратов «Иноходец» и «Форпост» уничтожили иностранную технику украинских формирований, эвакуируемую из Курской области в Сумскую. Ранее, 21 марта, армия России нанесла удары по украинским подразделениям в районе 19 населённых пунктов Сумской области.