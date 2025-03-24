Москва, 24 марта, 2025, 19:47 — ИА Регнум. Спусковым крючком для начавшихся в Германии протестов стало изменение позиции будущего канцлера ФРГ Фридриха Мерца после парламентских выборов, предполагающее увеличение расходов и наращивание долгов. Об этом в понедельник, 24 марта, рассказал политолог-германист Тимофей Борисов в разговоре с ИА Регнум.

TASS/PRESSCOV via ZUMA Press

23 марта в немецком Кёльне прошел автопробег в поддержку мира между Германией и Россией. Как сообщили vesti.ru, подобные акции состоялись во многих городах Германии, среди которых Дрезден, Нюрнберг, Франкфурт, Мюнхнен, Шверин, Штутгарт и Кассель. Ранее, 18 марта, бундестаг проголосовал за внесение в основной закон поправок, которые позволят ослабить долговой тормоз (правило, запрещающее тратить из бюджета больше средств, чем в него поступает). По словам различных экспертов, это делается для финансирования растущих расходов на оборону и создания специального инфраструктурного фонда общим объемом 500 млрд евро, а отмена долгового тормоза позволит властям потратить на оборону и инфраструктуру сумму в размере 1–1,5 трлн евро.

«Спусковым крючком для этих выступлений на самом деле послужили не столько военные расходы. Военных расходов-то пока еще и нет. Да, там выделено 3 млрд, но на самом деле об этом пакете помощи говорили давно, и люди не выходили на улицу. Людей возмутило то, что Фридрих Мерц, как глава, как лидер христианско-демократической партии (ХДС), их просто-напросто обманул», — сообщил политолог.

Специалист объяснил, что партия ХДС всегда выступала с крайне консервативных позиций, призывая не брать лишние долги. Это была принципиальная позиция христианских демократов всегда на протяжении десятилетий, и по словам эксперта, избиратель привык именно к этой позиции.

«Когда Фридрих Мерц победил, когда за него проголосовала одна треть немцев, вдруг выясняется, что он резко поменял позицию и объяснил это тем, что якобы изменилась ситуация»,— рассказал Борисов.

Политолог отметил, что немцы до сих пор не могут понять, как именно изменилась эта ситуация, они считают себя обманутыми. Разочарованы не только избиратели, но и союзники будущего канцлера по партии.

«Потому что Мерц, сам по себе, по психотипу, — это скряга. Это такой вот бухгалтер, который привык жить по счетам. И тут вдруг немцу предложили жить не то, что не по счетам, а просто жить на широкую ногу, причем за счет будущих поколений. Ведь люди же понимают, немцы не глупые, что за эти долги, за эти кредиты, которые сейчас хочет набрать Мерц, придется платить и очень-очень много. Речь сейчас уже идет о триллионе»,— заявил германист.

По его словам, если этот триллион будет в итоге занят на внешнем рынке, то примерно через 10 лет немцам придется платить по этому кредиту 100 миллиардов в год, и это только в виде процентов. Специалист назвал такие суммы колоссальными для ФРГ деньгами, добавив, что такое развитие событий вызовет гиперинфляцию и подорожание товаров.

«В первую очередь, новые кредиты и долги связаны с милитаризацией экономики и, в том числе, поставками Киеву. Даже когда Фридрих Мерц говорит о пакете структурном, то есть вложении в инфраструктуру, что он имеет в виду? Он имеет в виду санацию и ремонт тех мостов, которые сейчас не могут выдерживать тяжелую бронетехнику»,— сообщил Борисов.

Эксперт разъяснил, что таким образом новое немецкое правительство пытается завуалировать предстоящие военные расходы, которые на самом деле предназначены для улучшения инфраструктуры, позволяющей перебрасывать военную технику ближе к восточной части Европы. Это означает то, что Германия начала готовиться к войне с Россией, чего не было с 1945 года, рассказал собеседник агентства, подчеркнув, что всё это время ФРГ была под американским ядерным зонтиком.

«Сейчас выясняется, что США вроде бы как свой ядерный зонтик могут убрать, а могут и не убрать, но Германии почему-то нужно обязательно быть готовой к войне с Россией. И немцы этого не понимают. Конечно, им не хочется платить свои собственные деньги или в виде долгов, или в виде кредитов, или в виде процентов по этим кредитам, чтобы просто помогать какому-то непонятному кокаиновому наркоману в Киеве», — объяснил германист.

Тенденция к росту напряжённости и недовольства населения, влекущие за собой массовые протесты, есть, считает политолог. Однако он указал на то, что эта тенденция ещё не так сильна, как это было в 1982 году во время размещения американских ракет средней дальности на территории Германии. Немецкое общество лишь начинает потихоньку бурлить, но тенденция будет долгосрочной заявил Борисов.

«Я так думаю, что примерно два года понадобится Мерцу, чтобы окончательно провалиться на посту канцлера. И вот эта волна протестов, она будет нарастать все эти два года и может снести это правительство. Оно ещё не пришло к власти, но оно будет. Я в этом не сомневаюсь. Мы скоро это увидим, ближе к маю»,— подытожил собеседник агентства.

Как сообщало ИА Регнум, 22 марта президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер подписал ранее принятые парламентом страны поправки к немецкой конституции, позволяющие увеличить государственные заимствования для финансирования растущих расходов на оборону и инфраструктуру. Теперь они должны быть обнародованы в Вестнике федерального законодательства.

Канцлер Германии Олаф Шольц 20 марта заявил, что поправки к конституции страны по ослаблению долгового тормоза (правило, запрещающее тратить из бюджета больше средств, чем в него поступает. — Прим. ред.) позволят Берлину увеличить военную помощь киевскому режиму. По его словам, 4 млрд евро на это уже выделены, а после одобрения поправок к ним добавятся еще 3 млрд евро.