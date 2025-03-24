Москва, 24 марта, 2025, 17:05 — ИА Регнум. ВСУ 22 и 23 марта атаковали объекты энергетики в Крыму и Белгородской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

РИА Новости/Константин Михальчевский

«Вечером 23 марта с 21:00 по 21:50 российскими средствами ПВО была отражена атака киевского режима с применением четырёх украинских БПЛА по Глебовскому газоконденсатному месторождению на мысе Тарханкут в Крыму, использующемуся для снабжения газом жителей и экономики российского полуострова», — сказано в сообщении.

Днём ранее, 22 марта, ВСУ также нанесли два удара беспилотниками по газораспределительной станции «Валуйка» в населённом пункте Шведуновка Белгородской области, проинформировала пресс-служба. Технологическое оборудование станции было повреждено.

В ведомстве подчеркнули, что киевский режим, вопреки заявлениям своего главы Владимира Зеленского, продолжает атаки с применением дронов и систем HIMARS по энергетической инфраструктуре, в том числе международной, на территории России.

«Это ещё раз доказывает недоговороспособность киевского режима», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 18 марта президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп согласовали инициативу о прекращении Москвой и Киевом взаимных ударов по энергообъектам. Президент России отдал соответствующий приказ ВС РФ, после чего военнослужащие сбили семь собственных дронов, ранее выпущенных в сторону Украины. Зеленский также публично поддержал договоренность, указав, что Украина якобы всегда выступала за прекращение ударов по объектам энергетики.

При этом в ту же ночь (на 19 марта) ВСУ запустили три беспилотника по нефтебазе вблизи станицы Кавказской в Краснодарском крае. 21 марта украинские формирования подорвали газораспределительную станцию «Суджа» в Курской области. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Россия оставляет за собой право симметрично ответить на непрекращающиеся удары киевского режима по энергетическим объектам.

24 марта в Минобороны сообщили, что ВСУ попытались атаковать дроном нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума в Краснодарском крае. В ведомстве подчеркнули, что противник, вопреки заявлениям руководителей киевского режима, продолжает готовить и проводить атаки на объекты энергетической инфраструктуры. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин пока не отменял приказ о приостановке ударов по энергообъектам киевского режима.