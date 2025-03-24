Москва, 24 марта, 2025, 17:05 — ИА Регнум. От переговоров делегаций России и США, которые проходят в Эр-Рияде, не нужно ждать прорывов. Об этом 24 марта в ходе выступления в Российском экономическом университете имени Плеханова заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

ТАСС

Дипломат пояснила, что работа ведется сразу по нескольким направлениям.

«Конечно, это переговоры, которые проходят за закрытыми дверями. Конечно, нужно не столько ждать каких-то прорывов, сколько понимать, что работа идёт по нескольким направлениям. Это одно из них», ― указала представитель внешнеполитического ведомства.

Она также добавила, что нужно помнить определенные Россией цели и задачи в рамках проведения специальной военной операции.

Как передавало ИА Регнум, встреча представителей России и США началась в столице Саудовской Аравии в отеле Ritz-Carlton в районе 10:00 мск. Делегации общаются без журналистов.

Переговоры продолжались несколько часов, после чего около 13:00 мск был сделан перерыв на обед. Затем спустя полтора часа беседа возобновилась. Вторая часть российско-американских переговоров продлилась всего час, после чего объявили новый перерыв.

Представляющий Россию на переговорах глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин сообщил, что российско-американские переговоры находятся в самом разгаре, а их ключевыми темами стали актуальные для обеих сторон вопросы. По его словам, они проходят творчески, а Москве и Вашингтону удаётся понимать точку зрения друг друга.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что и у Москвы, и у Вашингтона есть желание двигаться по пути мирного урегулирования конфликта на Украине, но для достижения договорённости ещё предстоит урегулировать множество различных аспектов.

Помощник американского президента по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что Россия и США обсудят прекращение боевых действий в акватории Черного моря и возобновление торговых перевозок по нему, а также верификацию прекращения огня. Кроме того, стороны затронут темы миротворцев и принадлежности территорий.

По его словам, США ожидают от этих переговоров реального прогресса, особенно в том, что касается прекращения ударов по судам двух стран в Черном море. Политик отметил, что подобное может стать одним из шагов к полномасштабному прекращению огня.