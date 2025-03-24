Краснодар, 24 марта, 2025, 17:12 — ИА Регнум. Обыски прошли у ряда руководителей Кубанского казачьего хора в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в силовых структурах «РИА Новости».

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Один из фигурантов дела, возбуждённого по статье 285 УК РФ, — заместитель генерального директора казачьего хора Виктор Захарченко — младший. У него и ряда других руководителей коллектива прошли обыски.

«Обыски прошли также у заместителя финансового отдела, начальника концертного отдела и главного хормейстера», — уточнил собеседник агентства.

Кубанский казачий хор ведёт свою историю с 1811 года. Его репертуар включает кубанские казачьи, русские и украинские народные песни, а также песни на стихи русских и украинских поэтов в обработке художественного руководителя коллектива Виктора Захарченко. Виктор Захарченко — младший приходится ему внуком.

В 2004 году хор выступил в немецком городе Ганновере на праздновании 60-летнего юбилея Герхарда Шрёдера, который тогда был канцлером ФРГ. На мероприятие были приглашены многочисленные музыкальные группы и ансамбли со всего мира, но кубанские артисты оказались единственными, исполнившими песню на немецком языке.

Об этом эпизоде президент России Владимир Путин рассказал 19 декабря 2024 года, во время прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией. Песню, по его словам, хор выучил по дороге. Захарченко-младший тогда рассказал ИА Регнум, что художественный руководитель лично поручил своим подопечным выучить песни на родном языке принимающей стороны. Он пояснил, что коллектив даёт свыше 200 концертов в год, а его участники успевают разучивать иностранные композиции.

В 2018 году Кубанский казачий хор выступил на свадьбе бывшего министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Музыканты исполнили традиционные народные песни, гости аплодировали им, а новобрачные пустились в пляс, рассказал директор хора Анатолий Арефьев.