Киев, 24 марта, 2025, 16:53 — ИА Регнум. Высказывания спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа по вопросам урегулирования украинского кризиса вызывают шок. Об этом заявил глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.

Ранее Уиткофф в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский в значительной степени смирился с тем, что Украина не вступит в Североатлантический альянс (НАТО) и, что руководство киевского режима согласилось на проведение на Украине выборов.

«Честно говоря, это шокирующие заявления. Будем называть вещи своими именами — это просто шокирующие позорные заявления. Я не знаю, в чём дело — в поверхностности, наивности, непрофессионализме. Но это же представитель президента, который должен профессионально разбираться в вопросе и знать базовые вещи», — отметил украинский депутат.

Мережко также призвал президента США Дональда Трампа отстранить Уиткоффа от американской делегации и дезавуировать эти заявления. По его словам, высказывания Уиткоффа противоречат американской политике.

Тем не менее, 20 марта Зеленский действительно признал, что Украину не возьмут в НАТО, как бы она ни просила. Он указал на то, что вступления Украины в НАТО не хотят США, которые фактически являются главным членом альянса.

Трамп в феврале 2025 года также посоветовал Украине забыть о вступлении в НАТО. Он заявил, что стремление Киева вступить в альянс спровоцировало конфликт с Россией.

Более того, американский лидер ранее заявлял, что на Украине необходимо провести президентские выборы. Он также отметил низкий рейтинг Зеленского — на уровне 4%. Этот вопрос беспокоит многие государства, подчеркнул Трамп.