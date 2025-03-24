Москва, 24 марта, 2025, 16:50 — ИА Регнум. Инфраструктуру провайдера домашнего интернета Lovit атаковали из США, Германии, Швеции, Финляндии и других стран, а также из России, сообщила 24 марта пресс-служба Роскомнадзора.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Продолжающаяся атака направлена на критическую инфраструктуру и ресурсы провайдера, в том числе его сайт и мобильное приложение, сказано в сообщении.

«Инфраструктура провайдера оказалась не готова к такой массированной DDoS-атаке. Проблемы с работой ресурсов компании до конца не решены», — сообщила ТАСС пресс-служба.

Атака продолжается, но её мощность и скорость снизились в пять раз, сказано также в сообщении.

22 марта пресс-служба Lovit сообщила, что компания отражает массированную DDoS-атаку. Роскомнадзор подтвердил информацию о кибератаке. В ведомстве уточнили, что специалисты Центра мониторинга и управления сетью оказывали помощь в её отражении.

Днём 23 марта пресс-служба Lovit проинформировала, что большинство сервисов компании работает в штатном режиме, но некоторые клиенты еще могут испытывать трудности с доступом к сайту, мобильному приложению и личному кабинету. Также компания сообщила об усилении системы безопасности.

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